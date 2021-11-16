В Мурманске открылась конференция «Освоение Арктического шельфа: шаг за шагом»

Участников и организаторов традиционного международного мероприятия, тринадцатого по счёту, приветствовал глава регионального парламента Сергей Дубовой. В своем выступлении он отметил:

— Здесь собрались авторитетные эксперты - представители нефтегазовых предприятий, сферы образования, научного и бизнес-сообществ – те, кто заинтересован в открытом, полезном диалоге о будущем Арктического региона. Перспективы Мурманской области во многом связаны с освоением природных богатств, уникальными возможностями логистики, а также созданием максимально привлекательных условий инвесторам. Законодатели принимают в этой важной работе непосредственное участие, нормативно подкрепляя систему льгот и преференций инвесторам на территории нашего северного региона. Мы понимаем, что от результатов инвестиционной деятельности зависит реализация многих проектов в социальной сфере, решение инфраструктурных проблем, а в целом - повышение качества жизни людей.

Парламентарий пожелал участникам насыщенного и конструктивного диалога, плодотворной работы на благо процветания Арктического региона и всех его жителей.

В режиме видеоконференцсвязи в тематических заседаниях приняли участие депутаты областной Думы Ирина Просоленко и Михаил Павлов.