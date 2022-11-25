В Мурманске открылась международная выставка-ярмарка «Сокровища саамской земли»

Участниками VI Международной выставки-ярмарки достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера «Сокровища саамской земли» стали мастера из 17 регионов. В рамках мероприятия состоятся мастер-классы, методические занятия, презентация произведений на саамскую тематику.

От имени депутатов Мурманской областной Думы участников и гостей мероприятия приветствовал Сергей Дубовой.

Парламентарий отметил, что традиции и культура небольшого, но крепкого духом северного народа стали частью нашей общей истории:

— Это духовное наследие и богатство нашего сурового края. Мы по-настоящему гордимся им! Это богатство не было бы по-настоящему «живым», не волновало бы душу без подлинных энтузиастов. Благодаря их кропотливому труду мы можем увидеть уникальные плоды творчества, попробовать себя в роли мастеров и прикоснуться к саамским традициям.

Глава регионального парламента поблагодарил организаторов мероприятия за сохранение уникального исторического наследия коренных жителей, выразив уверенность, что выставка будет интересной и познавательной для каждого посетителя.

За вклад в дело сохранения и развития традиций и культуры коренного малочисленного народа Севера Сергей Дубовой вручил награды Мурманской областной Думы директору городского Дома культуры «Гармония» посёлка Молочный Ольге Песковой и председателю общественной организации саамских художников и мастеров «Чепесь самь» Елене Толстенко.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26567/