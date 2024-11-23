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Мурманская область. Арктика (16+)23.11.24 16:00

В Мурманске открылась международная выставка-ярмарка «Сокровища саамской земли»

Вчера участников и гостей мероприятия приветствовал председатель областной Думы Сергей Дубовой. Он отметил, что малочисленный народ саами занимает особое место в истории нашего северного края:

— Самобытная культура, уклад жизни, промыслы и ремесла саамского народа складывались столетиями и сегодня являются гордостью и богатством Мурманской области. Отрадно, что и в современном мире эти скромные люди трепетно хранят традиции своих предков. Вдвойне отрадно, что щедро делятся этой вековой мудростью с теми, кто живёт рядом.

Парламентарий поблагодарил всех причастных за работу по поддержке саамской культуры, развитию и укреплению традиционных хозяйств, пожелал присутствующим ярких впечатлений и приятного общения.

В рамках открытия мероприятия прошла церемония награждения. За добросовестный труд и высокий профессионализм Почётную грамоту Мурманской областной Думы спикер вручил Елене Алмазовой. За плодотворную общественную деятельность, неоценимый вклад в дело сохранения и развития традиций и культуры коренного малочисленного народа Севера Мурманской области Благодарственных писем регионального парламента удостоились Антонина Антонова, Нина Канева, Татьяна Сапельникова, Татьяна Сечко и Ирина Сыса.

Участниками выставки-ярмарки, проводимой в седьмой раз, стали представители 12 регионов.

На площадке Ледового Дворца областного центра три дня гостей ждут культурные и деловые мероприятия, включающие работу тематических площадок, круглого стола и литературной гостиной, а также проведение мастер-классов и конкурсов.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31280/

 

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