В Мурманске открылась новая детская площадка

В Мурманске сегодня сдали новую детскую площадку. Игровой и спортивный комплексы расположены по адресу: улица Гвардейская, 11. На площадке возле дома расположились спортивные элементы, в том числе батут, и игровая зона, рассчитанная на ребят в возрасте от 3 до 14 лет.

Заказчиком работ выступило АНО «Центр городского развития Мурманской области». Местные власти подготовили основание для будущей площадки, на которой уже подрядчик уложил тартановое травмобезопасное покрытие и смонтировал элементы, гарантия на которые достигает 10 лет.

Кроме того, муниципалитет благоустроил подходы к площадке, в ближайшее время проведёт мероприятия по озеленению территории.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, всего в 2021 году в Мурманской области в 29 муниципалитетах планируется установить 86 детских игровых и спортивных комплексов. На эти цели из бюджетов разных уровней выделено порядка 333 миллионов рублей. Всего в регионе должны появиться 49 детских игровых площадок, 17 спортивных, шесть площадок с инклюзивным оборудованием, четыре многофункциональные площадки, шесть скейт-площадок, один хоккейный корт, один памп-трек и два футбольных поля.

«Мы ведём большую работу в части установки новых детских спортивных и игровых комплексов. По договоренности с муниципалитетами они заранее готовят основание, на котором наши подрядчики возводят комплексы. Мы планируем, что в этом году мы все сможем выполнить в срок и у нас в Мурманской области появится более 80 ярких островков детства», - отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.