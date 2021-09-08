В Мурманске открылась новая детская площадка

В Мурманске закончен монтаж оборудования нового детского игрового комплекса. Он расположен во дворе дома по проспекту Кольскому, 157. Ранее здесь было установлено оборудование ещё советского образца, которое демонтировали. На его месте подготовили новое основание. Площадка оборудована современными, качественными элементами, выполненными из прочных материалов. Уложено резиновое покрытие, которое призвано минимизировать риски подвижных игр на этом объекте.

«Это комплекс нового поколения, который выполнен с применением современных и экологически чистых материалов. Он многофункциональный, здесь каждый ребёнок сможет найти для себя занятие. Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области совместно с Центром городского развития продолжают работу по установке подобных игровых. Мы надеемся, что жители видят перемены к лучшему», – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Детское игровое оборудование рассчитано на детей в возрасте от трех до четырнадцати лет. С полным списком правил эксплуатации родители всегда могут ознакомиться на специальном информационном щите, расположенном в пределах площадки. Кроме того, установлены удобные лавочки для отдыха и урны для мусора.

После открытия игрового оборудования благоустройство этой территории продолжится. Площадка будет передана на баланс администрации города Мурманска. Здесь предстоит выполнить отсыпку грунтом для озеленения, провести дополнительное освещение.

Всего в 2021 году региональное Министерство градостроительства и благоустройства и АНО «Центр городского развития Мурманской области» устанавливают 95 детских игровых и спортивных комплексов в 31 муниципальном образовании Кольского Заполярья.