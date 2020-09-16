В Мурманске открылась ПЦР-лаборатория для диагностики COVID-19

15 сентября в Мурманском многопрофильном центре им. Н.И. Пирогова Федерального медико-биологического агентства России состоялось открытие ПЦР-лаборатории для диагностики COVID-19. В церемонии открытия ПЦР-лаборатории принял участие генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. Он поблагодарил врачей за ежедневный труд, неравнодушие и ответственность.

«В условиях пандемии многие из нас по-новому посмотрели на деятельность медицинских работников, - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – Моряки и береговые работники предприятия благодарны медикам за верность профессии, человеколюбие и сопереживание. Надеемся, что ПЦР-лаборатория позволит еще эффективней оказывать помощь мурманчанам».

Лаборатория оснащена необходимыми тест-системами и высокотехнологичным оборудованием, соответствующим всем требованиям Роспотребнадзора. Все исследования проводятся с использованием ламинарных шкафов и ПЦР-боксов при усиленных мерах безопасности в помещении.

В лаборатории работают специалисты учреждения, которые прошли обучение и владеют методом ПЦР-диагностики. Врачи, участвующие в диагностике COVID-19, защищены в полном объёме: респираторами, костюмами для работы с микроорганизмами I и II группы патогенности, очками и всеми необходимыми средствами защиты и утилизации.

«В новой лаборатории мы максимально автоматизировали весь процесс ПЦР-диагностики, - подчеркнул директор ММЦ им. Н.И. Пирогова ФМБА России Олег Минин. - Поэтому при необходимости результаты тестов можно получить уже через 4 часа с момента поступления биоматериала в лабораторию, в режиме реального времени. В целом в зависимости от нагрузки лаборатория будет выдавать результаты на 1-3 сутки. В первую очередь мы будем исследовать этим методом пациентов, поступающих на госпитализацию в стационар, а также сотрудников ФГУП «Атомфлот»».

Как сообщает отдел коммуникаций ФГУП «Атомфлот», компания выделила 10 млн рублей на приобретение современного медицинского оборудования ПЦР-лаборатории.