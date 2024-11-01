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Мурманская область. Арктика (16+)01.11.24 08:45

В Мурманске открылась «Территория творчества»

В Детской театральной школе города Мурманска (просп. Ленина, 16) состоялось открытие V Всероссийского передвижного форума детских театральных школ и театральных отделений детских школ искусств «Территория творчества».

Форум проходит с 2018 года, каждый год в новом городе. Этой осенью, с 1 по 3 ноября, программа мероприятий объединит участников из разных регионов России в столице Кольского Заполярья.

Как сообщает администрация города Мурманска, в рамках форума пройдёт II Всероссийский конкурс #ДетиТеатра, в котором примут участие творческие коллективы из Мурманской области, Республики Татарстан, Пермского края, Московской области, Ленинградской области и Свердловской области.

Выступления участников будет оценивать жюри, в состав которого вошли специалисты в области театрального искусства: доктор филологических наук Андрей Ястребов (г. Москва), старший преподаватель кафедры сценической речи РГИСИ Ольга Чернышева (г. Санкт-Петербург), актёр и режиссёр Александр Бабенко (г. Москва), актриса и художественный руководитель театра-студии «Горошины» Евгения Латонина (г. Санкт-Петербург) и актёр театра и кино Артём Шевченко.

Также в программе форума запланированы мастер-классы от экспертов.

Посетить спектакли могут все желающие. Расписание конкурсных показов доступно в группе ДТШ города Мурманска.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28764&page=1

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