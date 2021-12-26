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Мурманская область. Арктика (16+)26.12.21 09:00

В Мурманске открылась традиционная ярмарка «На Севере – тепло!»

Вчера начала работу уже ставшая традиционной новогодняя ярмарка «На Севере – тепло!». Праздничную локацию посетил губернатор Андрей Чибис.

«В этом году ярмарка «На Севере – тепло!» стала ещё краше, лучше и технологичнее. Здесь появились удобные столики с подогревом, где в тепле можно насладиться горячими напитками и едой. Благодарю всех организаторов за такое замечательное мероприятие, – отметил глава региона. – Можем зафиксировать, что Мурманск готов встречать Новый год. У нас около 1500 украшений и иллюминации не только в городе, но и по всей области. Всем предновогоднего и праздничного настроения. Гуляйте, отдыхайте и наслаждайтесь настоящей зимой. Всех с наступающим Новым годом».

В самом центре города в рамках ярмарки для северян организован арт-базар. В десяти брендированных домиках и пяти фудтраках разместились торговые точки с сувенирами и подарками, деликатесами к новогоднему столу, горячими и прохладительными напитками и закусками.

Кроме того, с 25 по 31 декабря будет работать ёлочный базар. Всего в ярмарке принимают участие более 20 предпринимателей.

Главными украшениями праздничной локации в этом году стали лабиринт, горка и избушка изо льда, добытого из озера Имандра. Также для гостей ярмарки установили традиционные качели-карусели, инстапринтер, организовали новогоднюю почту.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для юных северян 26 декабря, 1, 2 и 7 января подготовлена развлекательная новогодняя программа. Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, Гном и другие сказочные персонажи проведут для детей интерактивы и конкурсы, а также развлекут театрализованным представлением.

Время работы новогодней ярмарки, организованной АНО «Мурманконгресс»: ежедневно (по 9 января включительно) - с 11.00 до 19.00; 1 января – с 13.00 до 19.00.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433210/#&gid=1&pid=49

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