В Мурманске открылась третья смена городских оздоровительных лагерей

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора побывал в школе №34.

— В первые две смены в городских лагерях уже отдохнули 1595 детей. Ещё 405 юных северян в ближайший месяц с пользой проведут время со сверстниками. С учётом эпидемиологических ограничений ребята смогут посетить определенные экскурсии, музеи, организации, побывать в знаковых местах города Мурманска, — рассказал Евгений Никора. — Для меня, как для главы администрации, очень важно гибко реагировать на изменения интересов детей, чтобы каждое лето предлагать школьникам что-то новое.

В 2021 году впервые на базе городских оздоровительных лагерей осуществляется работа дополнительного образования: дети могут попробовать себя в роли волонтёров, инспекторов дорожного движения, актёров, юристов, краеведов, фитнес-тренеров.

На базе школы №34, в лагере «Дружба» сейчас отдыхают 135 детей. Уже в первые два дня юные северяне смогли познакомиться с работой Мурманского областного архива, посетить мастер-классы музея «Фокус», вспомнить о безопасности при нахождении рядом с железнодорожными путями, провести тренировочную эвакуацию в здании школы, а также посоревновались в эстафетах.