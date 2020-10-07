В Мурманске открылась универсальная площадка для отдыха и занятий физкультурой и спортом

Сегодня в Первомайском округе Мурманска, в районе дома № 49 по проспекту Кольскому открылась универсальная площадка для отдыха и занятий физкультурой и спортом.

На территории 1300 кв. метров разместились мини-футбольное поле с искусственной травой, скейтпарк, детская площадка, турники для воркаута. В целях безопасности все локации для физической активности оснащены тартановым покрытием.

– Несмотря на сложный год, мы понимаем, что людям необходимы места для спортивной подготовки, отдыха, прогулок с детьми, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Причем важно, что площадки должны быть не только на крупных общественных территориях, но и в шаговой доступности для любого жителя областного центра.

При производстве работ строители столкнулись с рядом особенностей рельефа. В частности, для устройства ливневого стока пришлось удалить фрагмент скалы весом в 25 тонн. Это уникальная операция при строительстве детских игровых или спортивных объектов на территории Мурманска.

– Раньше здесь находился заброшенный корт, который был небезопасен, – рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. – С введением в строй универсального комплекса это место станет точкой притяжения для жителей микрорайона.

Эта спортплощадка на Кольском проспекте стала 192-й в списке детских и спортивных площадок построенных за последние годы в областном центре.