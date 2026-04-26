В Мурманске открылась выставка «Цифры на сердце: живопись печали и надежды»

В МБУДО «Детская художественная школа» состоялось торжественное открытие выставки живописи Михаила Андреевича Савицкого.

Михаил Андреевич — Герой Беларуси, народный художник СССР. Экспозиция представляет цифровые копии живописного цикла «Цифры на сердце» и приурочена к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Дню памяти жертв геноцида советского народа.

Цикл создан Михаилом Савицким в 1974–1980 годах и посвящён судьбам людей, прошедших через нацистские концентрационные лагеря, и бессмертному подвигу советского народа, сломившего нацизм. Название отсылает к лагерному номеру самого художника — 32815, — выжженному на его руке в Дюссельдорфском концлагере.

Гостями выставки стали школьники старших классов, студенты, педагоги, депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев и заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева.

