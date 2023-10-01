В Мурманске открылась выставка «Герои и подвиги»

Экспозиция, рассказывающая об историях подвигов Героев России, участников специальной военной операции, представлена в Доме культуры «Первомайский» (район Абрам-Мыс, ул. Лесная, 39).

Ключевую роль в формировании фотоэкспозиции сыграли семьи героев, которые предоставили фотографии из личных архивов и поделились воспоминаниями о своих близких. Первыми посетителями стали ученики МБОУ г. Мурманска ООШ №16.

Ребятам рассказали о десяти героях, чьи портреты представлены на выставке.

Как сообщает администрация города Мурманска, материалы для выставки предоставлены Региональным центром патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25792&page=1