В Мурманске открылась выставка «Голос саамского народа»

Она посвящена 85-летию саамской старейшины Нины Елисеевны Афанасьевой и приурочена к Международному дню саамов. В церемонии открытия принял участие депутат регионального парламента Герман Иванов.

Приветствуя от имени Мурманской областной Думы организаторов и посетителей, парламентарий отметил, что Кольский край – уникальное регион с суровой природой, богатой историей и многообразием культур. Особое место здесь занимают коренные малочисленные народы Севера, их традиции, самобытность и гармоничный уклад жизни. И Нину Афанасьеву можно назвать хранителем и популяризатором этого бесценного наследия:

— Нина Елисеевна – большой ученый, ведущий эксперт в России в области саамского языка и культуры. Это человек, который личным примером показывает приверженность традиционным ценностям своего народа. И нам очень повезло иметь возможность общаться с ней, из первых уст узнавать об особенностях и самобытности саами.

В выставке представлены экспонаты из личной коллекции Нины Афанасьевой. Среди них старинные и современные предметы быта, традиционных промыслов и декоративно-прикладного творчества.

Экспозиция в Мурманском областном краеведческом музее будет работать до 24 марта.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/29414/