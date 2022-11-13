В Мурманске открылась выставка графических работ заполярной художницы Марии Михайленко «Отсвет»

В Мурманском областном художественном музее открылась персональная выставка заполярной художницы Марии Михайленко «Отсвет».

Мария Михайленко – член Союза художников России и председатель регионального отделения Союза, активный участник выставок и проектов, организованных как в Кольском Заполярье, так и за его пределами. Художница курирует различные арт-проекты, ведёт активную выставочную деятельность и участвует в проектах, направленных на преображение городской среды Мурманска.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в экспозиции Марии Михайленко представлено более 25 графических листов, созданных в последние 2 года. Один из лейтмотивов выставки — искусственный розовый свет, хорошо знакомый жителям Кольского Заполярья. В серии линогравюр Марии он выходит за пределы окон и становится самостоятельной графической единицей, погружающей зрителя в поле ассоциаций вокруг Кольского Севера. Помимо печатной графики, частью экспозиции являются сырые и серые акварельные работы по мотивам поездок по региону и очень обобщенные работы чернилами, отсылающие к чистой графике свежевыпавшего снежного покрова.

Экспозиция работает до 11 декабря в главном здании Мурманского областного художественного музея.

Фото: https://gov-murman.ru