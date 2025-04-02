В Мурманске открылась выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Za СВОих»

Экспозиция включает творческие работы воспитанников детских учреждений образования и культуры Мурманской области, художников и любителей.

Живописные и графические работы, гравюры, коллажи, рисунки и портреты, выполненные в различных техниках, иллюстрируют повседневные моменты службы наших защитников, собственные семейные истории, в которых папа-герой возвращается домой.

«На выставке представлена серия работ Александра Клепикова - после творческого затишья длиною в 26 лет мурманчанин написал портреты женщин СВО: военных корреспондентов, штурмовиков, командиров», - рассказал глава города Мурманска Юрий Сердечкин.

Полюбоваться работами талантливых северян можно до 10 апреля в Выставочном зале города Мурманска.

Выставка организована в рамках I Открытого творческого фестиваля «Za СВОих», посвящённого специальной военной операции. Учредителями фестиваля выступили ГОАУК «Мурманский областной театр кукол», Министерство культуры Мурманской области при поддержке филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Мурманской области.

Фото: https://vk.com/serdechkinid?z=photo611314210_457247864%2Fwall611314210_10440