В Мурманске открылась выставка к 90-летию Гражданской обороны России

В Мурманском областном краеведческом музее начала работу выставка «Гражданская оборона: вчера, сегодня, завтра».

В России День гражданской обороны отмечается 4 октября. В 1932 году постановлением Совета Народных Комиссаров СССР утверждено «Положение о противовоздушной обороне территории СССР». Именно с этого времени и началось создание системы гражданской обороны страны, которая в этом году празднует 90 лет своей деятельности. В юбилейном для гражданской обороны страны году, благодаря тесному взаимодействию музея с территориальным органом МЧС России и региональным Управлением по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области, стало возможно реализовать совместный проект публичного представления не просто достижений в области гражданской обороны, но самой истории становления и развития в Кольском Заполярье одного из важных механизмов обеспечения безопасности государства. В числе прочих экспонатов на выставке представлены советские плакаты, которые и по сей день являются прекрасными обучающими и информирующими пособиями по гражданской обороне.

С приветственным словом на церемонии выступили представитель чрезвычайного ведомства нашей страны – начальник Главного управления МЧС России по Мурманской области генерал-майор внутренней службы Руслан Назаров, заместитель министра, начальник отдела по ГО ЧС, ПБ и региональному надзору Министерства региональной безопасности Михаил Тимофеев и директор Мурманского областного краеведческого музея Елена Собашникова. В завершение мероприятия специалист экспозиционно-выставочного отдела музея Светлана Ульянова провела для гостей блиц-экскурсию по выставке.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, экспозиция доступна для посещения до 28 октября. Запись на экскурсии по телефону 8 (8152) 99-44-58.

Фото: https://gov-murman.ru