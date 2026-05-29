В Мурманске открылась выставка к юбилею народной артистки РСФСР Марины Скоромниковой

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось открытие выставки «В свете северных софитов. К 90-летию народной артистки РСФСР Марины Скоромниковой». Экспозиция знакомит с жизнью и творчеством актрисы, имя которой неразрывно связано с заполярной сценой. В открытии приняли участие заместитель министра культуры Мурманской области Юлия Гладина, коллеги Марины Петровны Скоромниковой по театру, друзья и близкие.

«Марина Скоромникова — это целая эпоха в театральной истории Кольского Заполярья. Более 45 лет она работала в Мурманском областном драматическом театре, сыграла свыше 120 ролей. Эта выставка дает уникальную возможность увидеть актрису не только в лучах софитов, но и дома, в кругу самых близких. Хочу отметить, что впервые экспонаты ведущих культурных учреждений нашего города объединены в одном проекте», — обратилась с приветственным словом к гостям Юлия Гладина.

В экспозиции представлены фотографии, личные документы, театральные костюмы; редкие артефакты из фондов областного краеведческого музея, областного драматического театра и Госархива региона; вещи и редкие материалы из семейного архива Марины Петровны, которые предоставила фотограф Ольга Засухина.

северяне и гости Мурманска могут познакомиться с судьбой артистки, а также погрузиться в атмосферу театра второй половины XX века до 20 июля.

Напомним, что сохранение памяти о выдающихся жителях Мурманской области, в том числе деятелях культуры Кольского Заполярья, — важное направление народной программы «На Севере — жить!».

