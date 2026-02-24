В ЗАТО город Заозерск прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню защитника ОтечестваКомандующий Северным флотом и губернатор Мурманской области чествовали военнослужащих в преддверии Дня защитника Отечества
Мурманская область. Арктика (16+)

В Мурманске открылась выставка коллажей заслуженного художника России Анатолия Сергиенко

В Мурманске в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» начала работу экспозиция «Коллаж. Моменты творчества», которая посвящена экспериментальному направлению в творчестве мастера. Произведения Анатолия Сергиенко хранятся в музейных собраниях разных стран и даже в частной коллекции короля Норвегии.

Особенность выставки – необычные материалы: картины созданы из объектов, которые казались ненужными или уже выброшенными. Эти предметы вдохновили Анатолия Александровича на создание уникальных коллажей, которые демонстрируют возможности творческой переработки бытовых отходов.

Как отмечает vk.com/murmanculture, экспозиция призвана расширить представление зрителей о привычном окружении, показать новые грани обычных вещей и привлечь внимание к проблемам экологии через искусство.

Выставка работает до 22 марта. (16+)

 

 

