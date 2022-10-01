В Мурманске открылась выставка макропортретов фотографа Государственного Дарвиновского музея

В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка макрофотографий «Большой портрет для маленькой компании» профессионального фотохудожника, фотографа Государственного Дарвиновского музея Петра Богомазова.

В экспозиции представлено 60 портретов насекомых, пауков и рептилий. Помимо фотографий гости учреждения могут увидеть около 200 экспонатов энтомологической коллекции Мурманского областного краеведческого музея.

На торжественной церемонии открытия автор выставки Петр Богомазов рассказал зрителям о своей интересной профессии, а также поделился любопытными фактами о снимках. Сюрпризом для гостей вечера стал спектакль Мурманского областного театра кукол «Муха-Цокотуха». Актерская игра заслуженной артистки РФ Натальи Петруниной вызвала восторг у маленьких северян.

Как сообщает региональное Министерство культуры, «Большой портрет для маленькой компании» – это второй совместный проект, подготовленный Мурманским областным краеведческим музеем совместно с Государственным Дарвиновским музеем при поддержке Правительства Мурманской области. В ближайшие три года планируется реализация таких совместных выставок, как «Волки», «Сокровища контрабандистов» и «Папа может».

Выставку можно посетить до конца января.

Фото: https://gov-murman.ru