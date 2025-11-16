Три редкие книги по истории Кольского Заполярья вернулись в фонд областной научной библиотеки после профессиональной реставрацииМир огромный и многогранный: 92-летний австралиец знает, как сохранять силы и бодрость, а защитники природы в ЮАР отметили Международный день носорогов
В Мурманске открылась выставка «Маяки русского мира. Возрождение», приуроченная к третьей годовщине вхождения новых регионов в состав РФ

В Культурно-выставочном центре Русского музея состоялось торжественное открытие передвижной выставки «Маяки русского мира. Возрождение». Проект подготовлен Государственным центральным музеем современной истории России при участии Студии военных художников имени М.Б. Грекова и частных коллекционеров.

В открытии выставки приняли участие министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, вице-президент Союза архитекторов России Алексей Комов, заместитель генерального директора Государственного центрального музея современной истории России Тамара Казакова и представитель фонда «Защитники Отечества» Николай Дмитриенко.

«Для Мурманской области большая честь принимать эту уникальную выставку, которая приурочена к третьей годовщине воссоединения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Масштабная экспозиция наглядно демонстрирует культурное и историческое единство народов нашей страны, показывает богатейшее наследие Донбасса и новых регионов. Такие проекты особенно важны сейчас, когда нужно говорить с молодежью не сухими фактами из учебников, а живым языком искусства. Через эти картины, документы, предметы мы можем передать нашим детям простую и вечную истину: происходящее сегодня – не просто политические события, а восстановление справедливости и возвращение домой тех, кто веками был неотъемлемой частью русского мира», – отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Так, выставка включает несколько тематических разделов, которые охватывают разные исторические периоды. В экспозиции представлены редкие фотографии, документы, произведения искусства, плакаты, книги и предметы из фондов Музея современной истории России и частных коллекций. Центральное место занимает плакат «Донбасс – сердце России», изданный в 1921 году.

Отдельный раздел посвящён выдающимся личностям, чьи судьбы связаны с этими землями. Среди них – шахтёр Алексей Стаханов, организатор первой женской тракторной бригады Паша Ангелина, композитор Сергей Прокофьев, поэт Михаил Светлов и певец Иосиф Кобзон.

Современный период представлен экспонатами, которые рассказывают о специальной военной операции и возрождении исторических территорий. Это личные вещи героя ДНР Владимира Жоги, работы фронтовых художников, включая произведения Алексея Крюкова и Ксении Черемных, а также материалы и вещи добровольческих отрядов.

Как отмечает региональное Министерство культуры, Мурманск стал вторым городом в России после Томска, где представлен этот масштабный выставочный проект. Экспозиция будет работать до 14 декабря в Культурно-выставочном центре Русского музея по адресу: ул. Софьи Перовской, 3, второй этаж. Для посетителей от 14 до 22 лет доступна оплата по «Пушкинской карте».

Напомним, сохранение исторической памяти – одна из ключевых задач губернаторского плана «На Севере – Жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557075/#&gid=1&pid=14

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
