Мурманская область. Арктика (16+)11.04.25 19:30
В Мурманске открылась выставка молодёжных работ «Вселенная бесконечна»
Ко Дню космонавтики в пространстве «СОПКИ» на базе Мурманского молодёжного центра творчества и социальной адаптации открылась тематическая выставка «Вселенная бесконечна». Все представленные работы написаны акриловыми красками на хосте с помощью губки, что позволило авторам добиться мягкой растяжки цветов и необычных эффектов.
Над изображениями космического пространства мурманчане трудились на мастер-классах, проходящих в рамках работы изостудии «Ультрамарин». Занятия проходят дважды в неделю, посещать их могут северяне с любым уровнем подготовки, от 14 до 35 лет.
Ознакомиться с расписанием и записаться на мастер-класс можно в группе в соцсети «ВК».
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29744&page=1
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