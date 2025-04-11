В Мурманске открылась выставка молодёжных работ «Вселенная бесконечна»

Ко Дню космонавтики в пространстве «СОПКИ» на базе Мурманского молодёжного центра творчества и социальной адаптации открылась тематическая выставка «Вселенная бесконечна». Все представленные работы написаны акриловыми красками на хосте с помощью губки, что позволило авторам добиться мягкой растяжки цветов и необычных эффектов.

Над изображениями космического пространства мурманчане трудились на мастер-классах, проходящих в рамках работы изостудии «Ультрамарин». Занятия проходят дважды в неделю, посещать их могут северяне с любым уровнем подготовки, от 14 до 35 лет.

Ознакомиться с расписанием и записаться на мастер-класс можно в группе в соцсети «ВК».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29744&page=1