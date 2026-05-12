На Северном флоте состоялись военные парады, посвящённые 81-й годовщине Великой Победы
Мурманская область. Арктика (16+)

В Мурманске открылась выставка, посвящённая геноциду советского народа

В преддверии Дня великой Победы в Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка «Без срока давности: геноцид советского народа». В открытии приняли участие первый заместитель министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин, председатель организации ветеранов органов безопасности «Комитет» Александр Чемерский, который оказал значительную помощь в подготовке выставки, и другие почётные гости.

Так, экспозиция знакомит зрителей с хроникой преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны. На 11 информационных планшетах — данные, которые были собраны по горячим следам ещё в прошлом столетии. Это уникальные архивные документы, копии рукописей и актов, а также фотографии. Их дополняют материалы из фондов краеведческого музея.

«Сегодня попытки фальсификации истории становятся все более изощренными. Поэтому мы обязаны передать будущим поколениям правду, без прикрас и умолчаний. Сохранение исторической правды — одно из важнейших направлений народной программы «На Севере — жить!». А эта выставка — голос тех, кто уже не сможет говорить. Это напутствие для всех нас: пока мы помним, мы непобедимы», — обратился с приветственным словом к гостям Тимур Давлетшин.

Александр Чемерский отметил, что экспозиция стала свидетельством целой череды страшных моментов человеческой истории: от карательных операций до судов над виновными.

Посетить выставку можно до 20 мая. (12+)

Как отмечает vk.com/murmanculture, федеральный просветительский проект «Без срока давности» впервые был представлен в декабре 2018 года и поддержан Президентом России Владимиром Путиным. Его главная цель — сохранение памяти о катастрофе, которая настигла человечество во Вторую мировую войну.

 

 

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457287807%2Fwall-139605315_32776

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
Последние комментарии

An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
