В Мурманске открылась выставка «Территория Победы. Военным фотографам посвящается»

В Культурно-выставочном центре Русского музея состоялось торжественное открытие выставки «Территория Победы. Военным фотографам посвящается» из собрания московского Мультимедиа Арт Музея. Экспозиция приурочена к 80-летию Великой Победы и продолжает проект «История России в фотографии. Фотолетопись России», начатый в 1997 году.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, посетители выставки познакомятся с работами советских военных фотокорреспондентов, которые рисковали жизнью и под огнем противника создавали хронику Великой Отечественной войны. Экспозиция построена таким образом, чтобы зрители могли проследить основные этапы войны через призму их объектива.

В церемонии открытия приняли участие заместитель директора областного художественного музея Ирина Костянова, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Мультимедиа Арт Музея Юлия Бейгун, председатель Мурманского отделения Союза фотохудожников России Александр Степаненко, кандидат исторических наук, преподаватель МАУ Александр Чапенко и ребёнок блокадного Ленинграда Рашида Калимулловна Мадьярова. Участники отметили, что представленные фотографии — это бесценные документы эпохи, которые сохраняют память о подвиге нашего народа и должны передаваться следующим поколениям.

Выставка будет работать до 1 июня в часы работы КВЦ Русского музея. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?w=wall-139605315_29889&z=photo-139605315_457282821%2Fwall-139605315_29889