В Мурманске открылась выставка «В образах Петербурга»

Экспозиция даёт возможность ощутить живое дыхание времени и понять ту особую «петербургскую» ноту, которая звучит в искусстве города на протяжении десятилетий. Диалог поколений, отражённый в творческих исканиях художников, позволяет увидеть историю отечественного искусства как непрерывный процесс передачи мастерства, творческих идей и духовных новаций.

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, на торжественном открытии выступили: директор Музея искусств Санкт-Петербурга XX-XXI веков Марина Борисовна Джигарханян, председатель Мурманского отделения Союза художников Мария Александровна Михайленко, главный хранитель музейных предметов Мурманского областного художественного музея Юлия Сергеевна Заозерская.

– То, что представлено сегодня на выставке, отобрано нами осмысленно. Это отдельные произведения очень знаковых художников для города, для культуры России. Мы выбрали произведения очень разных художников для того, чтобы вам показать, каким наш город может быть разным, каким он может быть красочным, несмотря на то что мы тоже живём в северном климате и солнечных дней у нас немного. Представлены художники очень разного поколения. Можно увидеть жанровые композиции, которые нам тоже хотелось показать. Они не в большом количестве, но они тоже характеризуют художественную эстетику нашего города, советского периода, шестидесятых-семидесятых годов, тот романтизм, на почве которого формировались все представленные нами художники, формировалась новая эстетика, – поделилась Марина Борисовна Джигарханян.

– Для всех, кто сейчас находится в зале, Санкт-Петербург – это такой кладезь для изучения: и музейный, и архитектурный, и исторический. Сложно охватить все грани, которыми Санкт-Петербург может вдохновить, в том числе мурманчан. Мы с вами крайние точки северо-западного блока. И действительно есть немало сходств... И климатических, и переменчивой погоды, и так далее. И выставка это передаёт как нельзя лучше, – выступила Мария Александровна Михайленко.

– Выставка удивительна по составу своих авторов. И хочется с гордостью сказать, что произведения многих из них находятся и в нашем фондовом собрании. Я бы хотела высказать слова благодарности нашим коллегам из Музея искусств Санкт-Петербурга XX-XXI веков за то, что именно они были инициаторами такого замечательного проекта, привезли его, сделали этот праздник сегодня для нас, – высказала слова благодарности Юлия Сергеевна Заозерская.

Выставка будет работать до 20 сентября 2026 года в отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея». (16+)

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457276435%2Fwall-11742142_28076