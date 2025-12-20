В 2026 году российские рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономзоне, и в норвежской – итоги СРНК«На Севере – тепло!»: в пятницу в Мурманске начнут работу традиционная новогодняя ярмарка и каток под открытым небом
В Мурманске открылась выставка «Здесь начинается Россия» к 180-летию Русского географического общества

В Мурманском областном краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки «Здесь начинается Россия», приуроченной к 180-летию Русского географического общества. Мероприятие собрало представителей власти, научного сообщества и культуры региона.

Заместитель министра культуры Мурманской области Ольга Анисимова в приветственном слове подчеркнула глубокую связь истории РГО с судьбой Кольского края.

«180 лет деятельности Русского географического общества — это летопись государственного служения, тесно переплетенная с историей в том числе и нашего региона. Дух познания и ответственности, который всегда отличал РГО, созвучен современным целям Мурманской области, сформулированным в губернаторском плане «На Севере — Жить!». Как и РГО, мы сегодня работаем над тем, чтобы наш суровый край был не просто точкой на карте, а территорией жизни, развития и притяжения, местом, где человек чувствует свою сопричастность к великой истории и будущему России. А название выставки «Здесь начинается Россия» имеет для нас особый смысл, ведь именно Кольское Заполярье является той точкой на карте, откуда визуально начинается образ нашей Родины и откуда стартовали великие арктические экспедиции», — отметила заместитель министра.

Председатель Мурманского областного отделения РГО Денис Моисеев также обратил внимание на символичность названия экспозиции. Он рассказал о неоценимом вкладе учёных Русского географического общества в изучение и освоение Арктики, чьи подвиги и открытия легли в основу многих представленных на выставке материалов.

Затем специалист музея Олег Мягков провёл первую экскурсию для гостей, в ходе которой подробно рассказал о концепции и наиболее интересных экспонатах. Так, в экспозиции представлены уникальные медали, подлинные артефакты из знаменитых экспедиций, редкие карты и издания из архивов РГО. Кроме того, выставка предлагает разнообразную интерактивную программу: фотозону с объемным логотипом Русского географического общества, электронный киоск для самостоятельного прохождения «Географического диктанта», а также специальный кинотеатр, где демонстрируются документальные фильмы и проекты РГО. А в переходах между этажами размещена фотовыставка «Самая красивая страна» со снимками природы, культуры и людей нашей страны от Заполярья до Камчатки.

Посетить экспозицию можно до середины февраля 2026 года. (6+)

 

 

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ): https://gov-murman.ru/info/news/559057/#&gid=1&pid=4

