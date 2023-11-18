В Мурманске открылась «Ярмарка молодого предпринимателя»

Сегодня стартовала «Ярмарка молодого предпринимателя», организованная Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области.

На торжественном открытии с приветственным словом выступила начальник управления государственной поддержки предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Вероника Гнатко: «В регионе увеличивается число предпринимателей и на конец октября их количество составило более 25 тысяч единиц. При этом молодые предприниматели – это тот сегмент, который нуждается в максимальной поддержке и популяризации. «Ярмарка молодого предпринимателя» – это как раз то событие, которое позволит участникам рассказать о себе и вывести их бизнес на новый уровень».

В мероприятии также приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей в Мурманской области Марта Говор и директор Центра социальной поддержки населения г. Мурманска Вера Ольнева.

Участниками ярмарки стали более 20 предпринимателей из Мурманска, Кандалакши и Оленегорска. Они представили изделия из дерева, свечи ручной работы, текстильную продукцию, а также товары для здоровья и красоты и многое другое. Мероприятие продлится два дня, в рамках которых пройдут мастер-классы по аквагриму, по изготовлению значков и магнитов. Кроме того, все желающие смогут принять участие в научно-познавательной программе «Тесла-шоу», а также для гостей ярмарки организована интерактивная выставка «Чудеса науки».

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, мероприятие продолжится и завтра, 19 ноября, с 11 до 17.00 по адресу: г. Мурманск, просп. Кольский, 134.

Ярмарка реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru