В Мурманске открылась юбилейная выставка народного творчества

В Мурманском областном художественном музее представили 50-ю выставку любительского искусства. В этом году проект объединил более 200 работ 115 авторов из Мурманска, Североморска, Кировска, Апатитов, Полярного, Ловозера, Умбы и Кандалакши. Участники представили работы в разных техниках: от традиционной вышивки до современных арт-объектов.

Как отмечает vk.com/murmanculture, история ежегодной экспозиции началась в 1975 году по инициативе сотрудников Мурманского областного Дома народного творчества. На протяжении десятилетий выставка сохраняет свою актуальность и демонстрирует творческий потенциал северян.

В церемонии открытия приняли участие директор музея Ольга Евтюкова, заслуженные работники культуры и мастера художественных ремёсел Мурманской области. Как отметили организаторы, экспозиция показывает, как жители Кольского Заполярья видят суровую красоту родного края. Особое внимание в этом году уделено преемственности поколений, ведь среди участников есть как опытные мастера, так и начинающие авторы.

Выставку можно посетить до 28 сентября в Культурно-выставочном центре Русского музея.

Вход свободный. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457283598%2Fwall-139605315_30308