В Мурманске открыли ещё один детский игровой комплекс

В Мурманске установлен новый детский игровой комплекс на улице Трудовых резервов, 4. Площадка оборудована современными, качественными элементами, выполненными из износостойких материалов. Уложена резиновая плитка – покрытие, которое призвано минимизировать риски при подвижных играх на этом объекте.

«Ранее здесь было установлено детское оборудование ещё советского образца, которое за годы эксплуатации морально и физически устарело и, конечно, не выдерживало никакой критики. Теперь здесь современный безопасный комплекс, который при бережном отношении будет радовать ребят и их родителей долгие годы», – отметила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

Комплекс рассчитан для детей в возрасте от 2 до 14 лет. На площадке расположен стенд, на котором представлена информация о правилах поведения и эксплуатации оборудования, указаны телефоны тревожных служб. Также здесь установлены удобные скамейки, чтобы родители могли отдохнуть, пока их дети играют.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, всего в 2021 году региональное министерство градостроительства и благоустройства и АНО «Центр городского развития Мурманской области» устанавливают 95 детских игровых и спортивных комплексов в 31 муниципальном образовании Кольского Заполярья.