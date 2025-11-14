Праздник к нам приходит: в этом году новогодние огни в столице Кольского полуострова засверкают раньше, чем в прошлые годыГрузооборот морских портов Арктического бассейна в январе-октябре 2025 года сократился на 5,3%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.11.25 08:45

В Мурманске открыли фотовыставку о волонтёрском экологическом сезоне в Арктике

В Культурно-выставочном центре Русского музея теперь можно увидеть фотографии лучших моментов из волонтёрских экспедиций, которые прошли этим летом в арктических регионах.

Это результаты работы волонтёров федерального экологического проекта «Чистая Арктика» и регионального проекта «От родника до океана. К скалистым вернусь берегам».

Как отмечает vk.com/murmanskmuseum, каждый снимок — это история людей, которые своим трудом и доброй волей сохраняют чистоту северной природы. Посетители выставки увидят фото с работами по ликвидации экологического ущерба в Арктике, по ремонту и восстановлению Вайдагубского маяка и 10 мемориалов, посвящённых событиям Великой Отечественной войны.

Кроме того, на выставке можно увидеть сложные работы по уборкам «Чистой Арктики» в Мурманской области, НАО, Янао, ХМАО, Карелии, Коми и Чукотке и в других регионах нашей страны.

Фотовыставка будет работать до 23 ноября, свободный доступ. (6+)

А сегодня, 14 ноября, в 17.00 состоится торжественное открытие выставки, организованной в рамках историко-культурного просветительского мультимедийного выставочного проекта «Маяки Русского мира. Возрождение».

Проект создан при участии Государственного центрального музея современной истории России, ФАУ культуры и искусства «Студии военных художников имени М.Б. Грекова» МО РФ и частных коллекционеров.

Передвижная выставка посвящена историческим и культурным событиям, происходившим на протяжении разных эпох на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также видным государственным и политическим деятелям, представителям культуры, внёсшим значительный вклад в развитие этих регионов. В экспозиции представлены фотографии, документы, картины, плакаты, открытки, книги, монеты и другие предметы из фондов Музея современной истории России и частных собраний.

Выставочный проект приурочен к трёхлетию вхождения в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Экспозиция демонстрирует культурное единство вернувшихся в состав современной России на правах субъектов её исторических земель и показывает, насколько богаты, красивы и значимы для нашей страны эти регионы. Центральными экспонатами выставки выступают плакат «Донбасс — сердце России» из фондов Музея современной истории России, изданный в 1921 году, а также графические работы и модели-символы маяков Русского мира архитектора, вице-президента Союза архитекторов России Алексея Комова. Гости музея смогут увидеть комплексы предметов знаменитых людей, родившихся, работавших на этих землях, посвящавших им свои произведения — шахтёра Алексея Стаханова, организатора и бригадира первой женской тракторной бригады Паши Ангелиной, композитора Сергея Прокофьева, поэта Михаила Светлова, певца Иосифа Кобзона и многих других.

О современном этапе развития рассказывают буклеты, шевроны добровольческих отрядов, личные вещи, принадлежавшие командиру разведывательного батальона «Спарта» Владимиру Жоге, погибшему в ДНР в 2022 году, художественные работы фронтовых художников, включая картины Алексея Крюкова и Ксении Черемных, внучки известного художника Михаила Черемных.

Мурманск стал вторым городом, где проводится выставка. Стартовал проект в Томском областном краеведческом музее имени М.Б. Шатилова. (6+)

 

 

Фото): https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-193721042_457243094%2Fwall-193721042_4829

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире16:10«Кавказский пленник». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Итоги III квартала: российские банки предотвратили хищение 3,5 трлн рублей-PRO Валюту (16+)Курс доллара США слабо снижается к евро и японской иене-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС подвели итоги ремонтной кампании 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Зима пришла: уборки дорог общего пользования и трапов начинать надо раньше-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»