В Мурманске открыли фотовыставку о волонтёрском экологическом сезоне в Арктике

В Культурно-выставочном центре Русского музея теперь можно увидеть фотографии лучших моментов из волонтёрских экспедиций, которые прошли этим летом в арктических регионах.

Это результаты работы волонтёров федерального экологического проекта «Чистая Арктика» и регионального проекта «От родника до океана. К скалистым вернусь берегам».

Как отмечает vk.com/murmanskmuseum, каждый снимок — это история людей, которые своим трудом и доброй волей сохраняют чистоту северной природы. Посетители выставки увидят фото с работами по ликвидации экологического ущерба в Арктике, по ремонту и восстановлению Вайдагубского маяка и 10 мемориалов, посвящённых событиям Великой Отечественной войны.

Кроме того, на выставке можно увидеть сложные работы по уборкам «Чистой Арктики» в Мурманской области, НАО, Янао, ХМАО, Карелии, Коми и Чукотке и в других регионах нашей страны.

Фотовыставка будет работать до 23 ноября, свободный доступ. (6+)

А сегодня, 14 ноября, в 17.00 состоится торжественное открытие выставки, организованной в рамках историко-культурного просветительского мультимедийного выставочного проекта «Маяки Русского мира. Возрождение».

Проект создан при участии Государственного центрального музея современной истории России, ФАУ культуры и искусства «Студии военных художников имени М.Б. Грекова» МО РФ и частных коллекционеров.

Передвижная выставка посвящена историческим и культурным событиям, происходившим на протяжении разных эпох на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также видным государственным и политическим деятелям, представителям культуры, внёсшим значительный вклад в развитие этих регионов. В экспозиции представлены фотографии, документы, картины, плакаты, открытки, книги, монеты и другие предметы из фондов Музея современной истории России и частных собраний.

Выставочный проект приурочен к трёхлетию вхождения в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Экспозиция демонстрирует культурное единство вернувшихся в состав современной России на правах субъектов её исторических земель и показывает, насколько богаты, красивы и значимы для нашей страны эти регионы. Центральными экспонатами выставки выступают плакат «Донбасс — сердце России» из фондов Музея современной истории России, изданный в 1921 году, а также графические работы и модели-символы маяков Русского мира архитектора, вице-президента Союза архитекторов России Алексея Комова. Гости музея смогут увидеть комплексы предметов знаменитых людей, родившихся, работавших на этих землях, посвящавших им свои произведения — шахтёра Алексея Стаханова, организатора и бригадира первой женской тракторной бригады Паши Ангелиной, композитора Сергея Прокофьева, поэта Михаила Светлова, певца Иосифа Кобзона и многих других.

О современном этапе развития рассказывают буклеты, шевроны добровольческих отрядов, личные вещи, принадлежавшие командиру разведывательного батальона «Спарта» Владимиру Жоге, погибшему в ДНР в 2022 году, художественные работы фронтовых художников, включая картины Алексея Крюкова и Ксении Черемных, внучки известного художника Михаила Черемных.

Мурманск стал вторым городом, где проводится выставка. Стартовал проект в Томском областном краеведческом музее имени М.Б. Шатилова. (6+)

Фото): https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-193721042_457243094%2Fwall-193721042_4829