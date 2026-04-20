В Мурманске открыли мемориальную доску Герою России Роману Манкевичу

Памятный знак появился на доме, где участник специальной военной операции жил со своей семьёй. В торжественном мероприятии приняли участие родные и близкие Романа Манкевича, однополчане, жители Мурманска, депутат областной Думы Михаил Белошеев, министр региональной безопасности Мурманской области Артём Долгов.

Выступая перед присутствующими, Михаил Белошеев отметил, что мурманчане помнят героев-земляков:

- С начала года в образовательных организациях областного центра работает передвижная фотовыставка «Отцы Героя». На одном из шести снимков запечатлен отец Романа Юрий Викторович, который держит в руках портрет сына.

Роман Манкевич участвовал в специальной военной операции в составе 61-й Отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты. Во время одного из боев лично уничтожил 8 военнослужащих ВСУ и 2 единицы легкобронированной техники, нанеся серьёзный урон противнику. В ходе наступления в районе населённого пункта Новоселовская старший сержант Манкевич погиб в стрелковом бою, закрыв собой товарища и тем самым сохранив ему жизнь.

1 апреля 2025 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Роману Юрьевичу Манкевичу было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно) за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

Завершилось мероприятие возложением цветов к памятной доске Героя.

