В Мурманске открыли мемориальную доску почётному гражданину Мурманской области Юрию Андреевичу Погорелому

В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель губернатора области Оксана Демченко, председатель профильного комитета регионального парламента Лена Лукичева, министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев, представители муниципального образования, сотрудники и ветераны Управления Роспотребнадзора региона и Центра гигиены и эпидемиологии в Мурманской области.

Лена Лукичева отметила, что открытие этой мемориальной доски – символ признания и дань уважения удивительному человеку, который посвятил себя служению людям:

— Почти сорок лет Юрий Андреевич возглавлял Госсанэпидслужбу Кольского Заполярья, участвовал в создании целого ряда региональных законов, направленных на поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия населения Мурманской области. И даже находясь на заслуженном отдыхе, продолжал работать над формированием исторического материала о становлении и развитии санитарно-эпидемиологической службы. К своим коллегам Юрий Андреевич всегда относился с глубоким уважением, с душевной теплотой – к молодым специалистам, с готовностью делился своим бесценным опытом и знаниями. Коллеги его вспоминают как эрудированного, авторитетного и требовательного к себе руководителя, которому по плечу были самые сложные задачи.

В завершение участники церемонии возложили цветы к мемориальной доске Юрия Андреевича Погорелого - главного санитарного врача Мурманской области с 1963 по 2000 годы, которая установлена на фасаде Управления Роспотребнадзора региона.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26216/