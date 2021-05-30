В Мурманске открыли мотосезон

29 мая губернатор Мурманской области Андрей Чибис принял участие в торжественном открытии мотосезона в Мурманске и вместе с байкерами совершил символический мотопробег к мемориалу Защитникам советского Заполярья.

Стартовой точкой пробега стала площадка на Нагорном проезде у ТРЦ «Форум». Лидер байкерского движения Мурманска Михаил Крапля проинструктировал мотоциклистов о правилах движения в колонне, после чего слово для приветствия было предоставлено главе региона.

«Поздравляю вас с открытием! Всем большое спасибо, с удовольствием к вам присоединяюсь. Погода вполне наша, так что – на Севере жить!», – сказал Андрей Чибис, пожелав всем удачного пробега.

Губернатор сам возглавил движение колонны за рулём мотоцикла. В сопровождении экипажа ГИБДД байкеры проследовали через центр города к мурманскому Алёше.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, у мемориала участники мотопробега по традиции возложили цветы к Вечному огню и почтили память павших в боях за Отечество минутой молчания. Затем колонна мотоциклистов проделала обратный путь.

«Драйв, задор! Открываем мотосезон, несмотря на прохладную погоду, все в восторге!», – поделился впечатлениями от акции Андрей Чибис.