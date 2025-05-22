В Мурманске открыли памятный бюст журналиста и литератора Дмитрия Коржова

В торжественной церемонии в Аллее писателей у здания Мурманской областной детско-юношеской библиотеки приняли участие депутаты регионального парламента Лариса Круглова и Михаил Белошеев, министр культуры Мурманской области Ольга Обухова, журналисты и коллеги – члены Мурманского отделения Союза писателей России, автор бюста – скульптор Александр Арсентьев, родственники.

Одним из инициаторов увековечения памяти журналиста, поэта, писателя и литературного критика стал Михаил Белошеев, который отметил, что жизнь выдающегося земляка оборвалась внезапно, но его творчество живёт.

— В областной Думе наградили победителей историко-литературно-краеведческого конкурса для старшеклассников и молодёжи «Храмы России» имени В.С. Маслова. В этом году конкурс был посвящён 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Свои работы представили школьники и студенты практически из всех муниципальных образований и среди них были сочинения, посвящённые произведениям Дмитрия Коржова, – сказал депутат. – Дмитрий Валерьевич родился на Урале, но вся его жизнь связана с Кольским Заполярьем, которое он очень любил и старался поделиться этим чувством со своими читателями.

В ходе мероприятия звучали стихи Дмитрия Коржова и цитаты из его произведений, коллеги делились о нём воспоминаниями.

Завершилась церемония возложением цветов к постаменту.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32589/