В Мурманске открыли первую благоустроенную пешеходную улицу

Сегодня губернатор Мурманской области Андрей Чибис открыл первую благоустроенную пешеходную улицу Ленинградскую в Мурманске. Новое пространство для прогулок и отдыха, созданное в год 110-летия города, стало частью комплексного преображения исторического центра. Переустройство улицы из проезжей в пешеходную выполнено в рамках народной программы «На Севере – жить!» и мастер-плана Мурманской агломерации, поддержанного Президентом России и закреплённого в комплексных планах развития опорных населённых пунктов Арктики.

«Мы видим, как пространство сразу наполнилось людьми и жизнью. Убрали парковку и вернули эту территорию городу — появились качели, кафе, зоны отдыха. С потеплением добавим озеленение, и в год 110-летия Мурманска это место точно станет одним из любимых у горожан», — отметил Андрей Чибис.

Исторически улица Ленинградская занимает особое место в развитии города: в 1927 году здесь появились первые в Мурманске деревянные тротуары, а в 1939 году был уложен первый асфальт. Сегодня она стала первой полноценно благоустроенной пешеходной улицей города. Обновлённая улица Ленинградская соответствует современным подходам к формированию общественных пространств. Здесь обустроены рекреационные зоны, установлены 15 больших качелей, открыт кофейный павильон, установлены 30 опор освещения, система видеонаблюдения. В летний период пространство дополнительно озеленят — высадят взрослые деревья, кустарники и оформят цветники.

«Не всегда удавалось приехать днём, но по вечерам наблюдал, как идёт работа — даже поздно здесь продолжали трудиться. В итоге получился действительно прекрасный сквер, достойный подарок к 110-летию города-героя.

Уверен, это место станет одной из ключевых точек притяжения: уже сейчас видно, как здесь живёт город — играют музыканты, танцуют дети, гуляют семьи. Наша задача — не просто открыть пространство, а обеспечить его качественное содержание и регулярное обслуживание, чтобы оно всегда оставалось комфортным и живым», — поделился глава Мурманска Иван Лебедев.

Общая площадь благоустройства составила 9 тысяч кв. метров. В ходе работ использовано почти 1200 кубометров щебня, около 2500 кубометров песка, более 1000 кубометров бетонной смеси, свыше 100 тысяч гранитных брусчатых камней и более 200 тысяч единиц тротуарной плитки.

«Объект полностью завершён. Предусмотрена централизованная система водоотведения: вдоль всей улицы установлены лотки с чугунными решётками, выполнены необходимые расчёты и обеспечена вертикальная планировка — вода будет уходить без задержек. Покрытие рассчитано на высокий пешеходный трафик.  Действует гарантия: если в процессе эксплуатации появятся замечания, они будут оперативно устранены. Для этого сформирована мобильная бригада, которая находится на связи и при необходимости быстро выезжает на место», — рассказал представитель подрядной организации Кирилл Федоляк.

В день открытия для жителей и гостей города организовали праздничную программу: работала фотобудка с моментальной печатью снимков, была представлена экспозиция архивных фотографий, проходили мастер-классы и уличные активности. Гости играли в шахматы и гигантскую башню, создавали художественные работы под руководством художников, слушали живую музыку и участвовали в танцевальном батле. Сотрудники Краеведческого музея провели экскурсии по историческому центру, а волонтёры «Единой России» помогали в организации мероприятия.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566098/#&gid=1&pid=37

