В Мурманске открыли первый в регионе фиджитал-центрПрогноз погоды на декабрь: температура - около нормы, осадки - больше многолетнего количества
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.12.25 18:00

В Мурманске открыли первый в регионе фиджитал-центр

Сегодня в Долине Уюта открыт первый в Мурманской области фиджитал-центр. Старт работе дали губернатор Андрей Чибис и олимпийский чемпион Никита Нагорный – президент Всероссийской федерации фиджитал спорта.

Они осмотрели центр, пообщались со спортсменами и подписали соглашение о сотрудничестве в развитии в регионе фиджитал спорта, объединяющего соревнования в двух форматах – цифровом и физическом.

«Объективно мир стал цифровым, много нашей молодежи проводят время в виртуальном пространстве. И это серьёзно развивает интеллект, различные навыки и умения, в том числе стало полезным на полях специальной военной операции, где активно используют дроны. Но важно, чтобы ребята развивались гармонично, и кроме навыков онлайн-игр были также и вживую тренированы, физически сильны, выносливы. При активной поддержке Президента Владимира Владимировича Путина и энтузиастов фиджитал активно развивается. Не теряя навыков в цифровом мире, ты ещё и активно тренируешься, и есть определенная механика, когда тебе засчитывают очки за оба вида тренировки. Это идеальный симбиоз», – отметил губернатор.

Объект создан по губернаторскому плану «На Севере – жить!» и федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта». В новом пространстве есть площадки для классического и киберспорта: мини-футбола, стритбола, воркаута, зоны виртуальной реальности, игровых консолей, игровых компьютеров. Установлено современное оборудование и тренажёры. Сегодня здесь также состоялся турнир «Арктический фиджитал» по дисциплинам «ритм-симулятор», «двоеборье – тактическая стрельба», «фиджитал-баскетбол».

«Недавно я общался с ребятами, которые играли в симулятор футбола, но никогда не пробовали играть вживую в настоящий футбол. Я бы никогда не поверил в такое, если бы не эта ситуация. И именно благодаря фиджитал спорту они смогли попробовать и начали играть в футбол. Это маленькая победа. Поэтому уверен: гармоничное развитие молодёжи – наша социальная задача, миссия. Создание таких центров в том числе направлено на решение этого запроса. Спасибо правительству Мурманской области и лично губернатору Андрею Чибису за поддержку проекта. Сегодня мы открыли в Мурманске самый северный фиджитал-центр. По программе к 2030 году будет создано 300 таких центров по всей стране. И это действительно современные точки притяжения для всех ребят», – подчеркнул Никита Нагорный.

Посещать новый центр смогут все желающие, подробная информация размещена в сообществе центра в социальной сети «ВКонтакте». А также на ресурсах Федерации фиджитал спорта Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558094/#&gid=1&pid=47

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:00«Дом с лилиями». Художественный сериал, 13 серия (16+)22:55Городские хроники (6+)23:25«Цена победы». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк выбрасывать ещё рано, или в России растёт объём наличных денег в обращении-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 74 копейки, доллар прибавил 49 копеек-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»