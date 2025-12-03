В Мурманске открыли первый в регионе фиджитал-центр

Сегодня в Долине Уюта открыт первый в Мурманской области фиджитал-центр. Старт работе дали губернатор Андрей Чибис и олимпийский чемпион Никита Нагорный – президент Всероссийской федерации фиджитал спорта.

Они осмотрели центр, пообщались со спортсменами и подписали соглашение о сотрудничестве в развитии в регионе фиджитал спорта, объединяющего соревнования в двух форматах – цифровом и физическом.

«Объективно мир стал цифровым, много нашей молодежи проводят время в виртуальном пространстве. И это серьёзно развивает интеллект, различные навыки и умения, в том числе стало полезным на полях специальной военной операции, где активно используют дроны. Но важно, чтобы ребята развивались гармонично, и кроме навыков онлайн-игр были также и вживую тренированы, физически сильны, выносливы. При активной поддержке Президента Владимира Владимировича Путина и энтузиастов фиджитал активно развивается. Не теряя навыков в цифровом мире, ты ещё и активно тренируешься, и есть определенная механика, когда тебе засчитывают очки за оба вида тренировки. Это идеальный симбиоз», – отметил губернатор.

Объект создан по губернаторскому плану «На Севере – жить!» и федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта». В новом пространстве есть площадки для классического и киберспорта: мини-футбола, стритбола, воркаута, зоны виртуальной реальности, игровых консолей, игровых компьютеров. Установлено современное оборудование и тренажёры. Сегодня здесь также состоялся турнир «Арктический фиджитал» по дисциплинам «ритм-симулятор», «двоеборье – тактическая стрельба», «фиджитал-баскетбол».

«Недавно я общался с ребятами, которые играли в симулятор футбола, но никогда не пробовали играть вживую в настоящий футбол. Я бы никогда не поверил в такое, если бы не эта ситуация. И именно благодаря фиджитал спорту они смогли попробовать и начали играть в футбол. Это маленькая победа. Поэтому уверен: гармоничное развитие молодёжи – наша социальная задача, миссия. Создание таких центров в том числе направлено на решение этого запроса. Спасибо правительству Мурманской области и лично губернатору Андрею Чибису за поддержку проекта. Сегодня мы открыли в Мурманске самый северный фиджитал-центр. По программе к 2030 году будет создано 300 таких центров по всей стране. И это действительно современные точки притяжения для всех ребят», – подчеркнул Никита Нагорный.

Посещать новый центр смогут все желающие, подробная информация размещена в сообществе центра в социальной сети «ВКонтакте». А также на ресурсах Федерации фиджитал спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558094/#&gid=1&pid=47