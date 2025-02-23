Мужчины рассказали о том, что хотят и что получают на 23 февраля – «SuperJob»Изворотливые люди: цены на овощи растут – японец стал выращивать их дома, не хватает водителей – в Британии создали мощный грузовой беспилотник
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)23.02.25 14:35

В Мурманске открыли первый в России духовный реабилитационно-спортивный центр «Защитники Отечества»

Сегодня в Мурманске при храме Спаса на водах состоялось торжественное открытие Духовного реабилитационно-спортивного центра «Защитники Отечества». Такой центр – первый в России. Его главная задача – способствовать социальной адаптации и восстановлению здоровья участников СВО. Участие в открытии центра принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества и открытию Года защитника Отечества в Российской Федерации.

«Уникальный, первый в нашей стране центр, где сочетается духовная и спортивная реабилитации для наших защитников, ветеранов специальной военной операции. Объект оборудован самыми современными спортивными тренажёрами, и ребята, с которыми мы здесь пообщались, отмечают, что он совершенно очевидно будет приносить пользу. Спасибо владыке Митрофану, нашим друзьям и партнёрам, которые поддержали создание центра. Дай Бог сил, веры и здоровья нашим бойцам, ветеранам специальной военной операции. Они этого заслужили, и мы ими гордимся. Для нас большая честь поддерживать их, помогать», – сказал губернатор.

Центр появился благодаря сотрудничеству правительства Мурманской области, Мурманской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата, и поддержке системообразующего предприятия региона – ПАО «ГМК «Норильский Никель». Строительство центра было одобрено Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Никогда ещё прежде не было такого уровня взаимодействия церкви и государства. Плодотворная идея, высказанная несколько лет назад Святейшим Патриархом Кириллом, нашла воплощение именно в нашем регионе, в этом уникальном сооружении. В центре будут восстанавливать силы – духовные и физические – те, кто рискует жизнью и здоровьем, кто является настоящим защитником Отечества. Убеждены, что соединение духовных сил церкви, молитвы и мудрого пастырского слова, а также физической реабилитации будет приносить самый великолепный плод», – сказал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

На трёх этажах центра оборудованы спортивные залы, в том числе тренажёрный, для занятий боевыми искусствами, боксом, настольным теннисом, есть тренерские, медицинский кабинет, гостевая зона, конференц-зал. Планируется, что в центре также будет работать воскресная школа. В здании – доступная среда, созданы все условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья: есть пандусы, подъёмники, лифты. Также у центра оборудована большая парковка для автотранспорта посетителей.

Право перерезать символическую ленточку было доверено руководителю «Ассоциации ветеранов специальной военной операции» в Мурманской области Валерию Якупову.

«Я не понаслышке знаю, как тяжело встать в строй после ранения. Важно, что открываются именно духовно-спортивные центры – потому что сила духа не менее нужна, чем физическая сила», – уверен он.

В состав центра входит домовая церковь, которая в день открытия освящена в честь поморского святого преподобного Варлаама Керетского. В храме пребывает уникальная святыня: в специальной нише установлен старинный ковчег с сохранившейся частью мощей преподобного Варлаама.

Чин освящения и первую Божественную литургию совершил председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан в сослужении епархиального духовенства.

В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Мурманской области и Мурманской епархией.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, развитие системы реабилитации ветеранов и участников СВО – одно из мероприятий стратегического плана «На Севере – жить» до 2030 года, в том числе реализуемое во исполнение Указа Президента России о национальных целях развития страны на ближайшие десять лет. Работа уже организована правительством Мурманской области совместно с филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области в рамках регионального проекта «Спорт для СВОих». Открытие центра усилит её, позволив ускорить процесс восстановления бойцов и будет способствовать их успешному возвращению к мирной жизни.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что ждёт самозанятых СЗФО в 2025 году: изменения в законах и рост спроса на них
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, обязан ли работодатель ежегодно индексировать зарплату сотрудникам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире17:25«Хоккей - жизнь: Тульская область». Познавательная программа (6+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Бюджет на подарки к 23 февраля за год вырос на 11%-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 47 копеек, доллар ослаб на 34 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 22 и 24 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Передача сим-карт третьим лицам будет возможна только после указания информации об этом на портале «Госуслуги»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика