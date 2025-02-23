В Мурманске открыли первый в России духовный реабилитационно-спортивный центр «Защитники Отечества»

Сегодня в Мурманске при храме Спаса на водах состоялось торжественное открытие Духовного реабилитационно-спортивного центра «Защитники Отечества». Такой центр – первый в России. Его главная задача – способствовать социальной адаптации и восстановлению здоровья участников СВО. Участие в открытии центра принял губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества и открытию Года защитника Отечества в Российской Федерации.

«Уникальный, первый в нашей стране центр, где сочетается духовная и спортивная реабилитации для наших защитников, ветеранов специальной военной операции. Объект оборудован самыми современными спортивными тренажёрами, и ребята, с которыми мы здесь пообщались, отмечают, что он совершенно очевидно будет приносить пользу. Спасибо владыке Митрофану, нашим друзьям и партнёрам, которые поддержали создание центра. Дай Бог сил, веры и здоровья нашим бойцам, ветеранам специальной военной операции. Они этого заслужили, и мы ими гордимся. Для нас большая честь поддерживать их, помогать», – сказал губернатор.

Центр появился благодаря сотрудничеству правительства Мурманской области, Мурманской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата, и поддержке системообразующего предприятия региона – ПАО «ГМК «Норильский Никель». Строительство центра было одобрено Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Никогда ещё прежде не было такого уровня взаимодействия церкви и государства. Плодотворная идея, высказанная несколько лет назад Святейшим Патриархом Кириллом, нашла воплощение именно в нашем регионе, в этом уникальном сооружении. В центре будут восстанавливать силы – духовные и физические – те, кто рискует жизнью и здоровьем, кто является настоящим защитником Отечества. Убеждены, что соединение духовных сил церкви, молитвы и мудрого пастырского слова, а также физической реабилитации будет приносить самый великолепный плод», – сказал митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

На трёх этажах центра оборудованы спортивные залы, в том числе тренажёрный, для занятий боевыми искусствами, боксом, настольным теннисом, есть тренерские, медицинский кабинет, гостевая зона, конференц-зал. Планируется, что в центре также будет работать воскресная школа. В здании – доступная среда, созданы все условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья: есть пандусы, подъёмники, лифты. Также у центра оборудована большая парковка для автотранспорта посетителей.

Право перерезать символическую ленточку было доверено руководителю «Ассоциации ветеранов специальной военной операции» в Мурманской области Валерию Якупову.

«Я не понаслышке знаю, как тяжело встать в строй после ранения. Важно, что открываются именно духовно-спортивные центры – потому что сила духа не менее нужна, чем физическая сила», – уверен он.

В состав центра входит домовая церковь, которая в день открытия освящена в честь поморского святого преподобного Варлаама Керетского. В храме пребывает уникальная святыня: в специальной нише установлен старинный ковчег с сохранившейся частью мощей преподобного Варлаама.

Чин освящения и первую Божественную литургию совершил председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан в сослужении епархиального духовенства.

В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Мурманской области и Мурманской епархией.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, развитие системы реабилитации ветеранов и участников СВО – одно из мероприятий стратегического плана «На Севере – жить» до 2030 года, в том числе реализуемое во исполнение Указа Президента России о национальных целях развития страны на ближайшие десять лет. Работа уже организована правительством Мурманской области совместно с филиалом Государственного фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области в рамках регионального проекта «Спорт для СВОих». Открытие центра усилит её, позволив ускорить процесс восстановления бойцов и будет способствовать их успешному возвращению к мирной жизни.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/