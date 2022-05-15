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Мурманская область. Арктика (16+)15.05.22 11:00

В Мурманске открыли уникальный для региона скейт-парк

14 мая в спортивном комплексе «Долина Уюта» состоялось торжественное открытие уникального для нашего региона скейт-парка при участии заместителя губернатора Мурманской области Елены Дягилевой. В рамках церемонии также прошли соревнования в дисциплинах «скейтбординг», «трюковый самокат» и «ВМХ».

Бетонный скейт-парк площадью 850 квадратных метров – это первая площадка для райдинга такого масштаба в Кольском Заполярье. Проект реализован по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса региональным министерством градостроительства и благоустройства в рамках программы развития и благоустройства областного центра «Наш Мурманск». На строительство объекта из областного бюджета было выделено 25 млн рублей.

«Правительство Мурманской области во главе с губернатором Андреем Чибисом не собирается останавливаться на достигнутых результатах, для дальнейшего развития и процветания спортивной инфраструктуры в регионе у нас есть желание и возможности. Количество молодежи, увлекающейся спортивными дисциплинами – скейтборд, самокат и велосипед BMX, – растет, что не может не радовать. Впереди лето и, надеюсь, заполярное солнце даст возможность северянам насладиться новым спортивным объектом», – подчеркнула вице-губернатор, приветствуя гостей и участников мероприятия.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, судейскую бригаду на соревнованиях возглавил многократный победитель различных международных и российских соревнований по скейтбордингу, лидер экстрим-сообщества России Максим Круглов. Он также продемонстрировал во время показательного выступления своё филигранное мастерство.

«В последнее время во многих городах России открываются скейт-парки, здорово, что теперь и в Мурманске есть такая современная площадка, – отметил Максим Круглов. – В детстве мы сами делали конструкции для райдинга из фанеры. Но им точно было далеко до этой классно оборудованной площадки».

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457293903%2Fwall-4185250_152074

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