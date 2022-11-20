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Мурманская область. Арктика (16+)20.11.22 09:30

В Мурманске открылись 48-е соревнования по спортивной борьбе «Северное сияние»

В торжественной церемонии открытия в Легкоатлетическом манеже приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, председатель профильного комитета областной Думы Лариса Круглова, депутат Думы Виктор Сайгин.

Приветствуя организаторов, участников и зрителей, Сергей Дубовой отметил, что этот турнир имеет давнюю историю:

— Каждый год он открывает нам новые спортивные имена, становится площадкой для их старта, оттачивания мастерства и уверенности. И это очень важно для развития спортивной борьбы, поддержания борцов в форме и пропаганды здорового образа жизни в целом.

Присоединяясь к приветствию, Лариса Круглова подчеркнула, что «Северное сияние» можно сравнить с «Праздником Севера» по широкому географическому охвату его участников.

Парламентарии поблагодарили организаторов состязаний за внимание к подрастающему поколению и весомый вклад в развитие заполярного спорта, спортсменам пожелали упорства и веры в свои силы, зрителям – ярких впечатлений и отличного настроения.

В турнире принимают участие борцы из четырнадцати регионов страны, в том числе и Кольского полуострова.

От Министерства спорта Мурманской области и Центра спортивной подготовки региона каждый участник получит футболку, победители и призёры – грамоту и медаль. Также специальными призами будут награждены победители в номинациях «За лучшую технику», «За лучшую тактику», «За волю к победе» и спортсмены, показавшие лучшую борьбу.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/26379/

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