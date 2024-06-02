В Мурманске открылись детские оздоровительные лагеря

1 июня в десяти образовательных учреждениях города Мурманска, распахнули свои двери 10 городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием для детей. В них отдохнут 1190 ребят.

Как сообщает администрация города Мурманска, главная цель организаторов - создать незабываемый отдых для детей. Для этого подготовлены познавательные и развлекательные мероприятия, экскурсии, игры и спортивные соревнования.

В школе №56 педагоги приготовили множество сюрпризов, весёлых конкурсов и увлекательную программу на весь период нахождения в лагере.

Родительская плата за пребывание ребёнка в лагере составляет 1050 рублей за смену, остальные расходы оплачиваются из областного и муниципального бюджетов.

А чтобы обеспечить здоровое питание, в меню детей обязательно будут присутствовать сезонные фрукты и овощи.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27484&page=1