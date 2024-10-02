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Мурманская область. Арктика (16+)02.10.24 08:45

В Мурманске открылись фотовыставки, посвящённые Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией

В честь годовщины вхождении в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в Мурманске открылись фотовыставки «НАШИ» Елены Анненковой и «Донбасс и Новороссия» Русского географического общества и РИА Новости.

На открытии прозвучали стихи поэта из ЛНР Светланы Светоч, участницы форум-фестиваля поэтической песни и литературы малых форм «Капитан Грей» Нины Ягодинцевой, музыкальная композиция барда из Сербии Александра Кочича.

Экспозиция «НАШИ» Елены Анненковой открылась в Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеке.

«Фотовыставка, носящая репортажный характер, раскрывает истории судеб людей, оказавшихся в центре непростых событий СВО, при этом стойко сохраняющих мужество, терпение, сострадание и солидарность», – отметила директор областной научной библиотеки Светлана Баскакова.

Экспозиция доступна для посещений до 13 октября. Вход свободный.

Выставка «Донбасс и Новороссия» Русского географического общества и РИА «Новости» открылась в областной детско-юношеской библиотеке. В экспозиции представлены фотоснимки сельских, городских пейзажей и достопримечательностей новых субъектов.

Приятным сюрпризом для библиотеки стали новые подаренные книги: поэма «Морской ангелок», сборник произведений литературного клуба «Верлибр» «Разговоры по душам», сборники стихотворений «Дети, ангелы и мы...», «Над пропастью земного рая».

Фотовыставка доступна для посещения до 14 октября. Вход свободный.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, договор о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей был подписан 30 сентября 2022 года. Жители освобождённых регионов сами определили свой политический и гражданский статус, проголосовав за вхождение в состав России в ходе референдума.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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