В Мурманске открылись городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей

В июне в них отдохнут 1190 детей и подростков, за весь летний период на базе 15 образовательных учреждений смогут с пользой провести время 2000 юных мурманчан.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в СОШ №43 вчера прошло торжественное открытие первой смены. Организаторы приготовили для ребят активные игры и конкурсы, викторины и эстафеты. Лагерь на базе этого образовательного учреждения примет 150 девчонок и мальчишек. Детей ждёт разнообразная программа, которая включает познавательные и спортивные мероприятия, встречи с творческими коллективами учреждений дополнительного образования, экскурсии, мастер-классы и многое другое.

Как сообщает администрация города Мурманска, родительская плата за пребывание ребенка в лагере составляет 1050 рублей за смену, остальные расходы оплачиваются из областного и муниципального бюджетов.

Особое внимание уделяется питанию детей. Меню в городских оздоровительных лагерях сбалансированное и разнообразное, в рацион детей обязательно включены сезонные овощи и фрукты.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25102&page=1