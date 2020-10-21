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Мурманская область. Арктика (16+)21.10.20 17:10

В Мурманске открылись Х Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества

В них приняли участие представители региональных и муниципальных органов власти обеих стран, научных, образовательных и общественных организаций. Мурманскую областную Думу представляли вице-спикер регионального парламента Наталия Ведищева и председатель профильного комитета Максим Белов. Ключевой темой обсуждения стала перспектива развития двухстороннего сотрудничества на региональном и муниципальном уровнях в современных условиях. В этом году мероприятия программы проходят в очно-заочном формате.

Наталия Ведищева, приветствуя участников форума, отметила, что в последнее время официальные контакты значительно сузились, но региональные парламентарии по-прежнему готовы участвовать в онлайн дискуссиях на всех площадках межпарламентских форумов, действующих на Севере Европы: «Особое внимание мне хотелось бы обратить на тесное взаимодействие с норвежскими коллегами. Оно касается различных проектов: инфраструктурных, природоохранных, экологических, в том числе по повышению ядерной и радиационной безопасности. И, конечно, в культурных, образовательных сферах и вопросах здравоохранения. Думаю, будет правильно сказать, что охватившая мир пандемия стала испытанием для нас и наших совместных проектов. Сегодня, когда каждое государство стремиться изолироваться, мы должны понимать, что чем дольше продолжается время отчуждения, разобщенности, тем больше проблем нарастает. Но мы с вами знаем, что на северных территориях живут люди с особым менталитетом, и нет никаких сомнений в том, что партнерские отношения между нашими странами могут служить примером настоящего добрососедства. И главное, мы понимаем, что никакие важные встречи на самых высоких уровнях не заменят народную дипломатию. Альтернативы диалогу нет. Нужно встречаться, обмениваться мнениями, учиться слышать друг друга. Таким образом, мы сможем найти совместные решения общих проблем, для которых не существует границ и ограничений. Мы одинаково стремимся к тому, чтобы эффективно использовался потенциал международного приграничного взаимодействия – даже так – дистанционно, в формате онлайн-общения».

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