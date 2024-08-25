В Мурманске открылись новые «СОПКИ»

24 августа на первом этаже ДК «Судоремонтник» жилого района Росляково открылось пространство «СОПКИ», которое призвано стать местом притяжения молодёжи.

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Людмила Левченко, председатель комитета по культуре администрации города Мурманска Елена Крынжина, депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Матвеева.

Знакомство мурманчан с новым пространством началось с мастер-классов, интерактивных и настольных игр. Гости были увлечены печатью именных значков на 3D-принтере, созданием плоскостной анимации на мобильной мультистудии, оформлением поздравительных открыток для детей с ограниченными возможностями здоровья «ДоброПочта».

Как сообщает администрация города Мурманска, теперь жители района в любую погоду могут прийти и провести время с друзьями или семьей. Режим работы «СОПОК» во Дворце культуры «Судоремонтник» — ежедневно с 14.00 до 21.00.

Всего в этому году в рамках плана «На Севере - Жить!», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, в Мурманске появятся 8 пространств, объединенных брендом «СОПКИ».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28345&page=1