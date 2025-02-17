В Мурманске открылись оздоровительные лагеря

В заполярной столице начались промежуточные каникулы. Оздоровительные лагеря открылись на базе шести общеобразовательных учреждений города: школ №№36, 37, 42 и 49, гимназий №№1 и 3. С 17 по 21 февраля в них отдохнут 930 детей.

Организаторы подготовили интересные программы, полные развлекательных и познавательных мероприятий, игр и прогулок на свежем воздухе. Например, в школе №36 ребятам представится возможность с помощью очков виртуальной реальности больше узнать о Военно-морском флоте России.

Как отмечает администрация города Мурманска, особое внимание уделяется питанию школьников. Разнообразное меню с ежедневными свежими фруктами и овощами способствует укреплению здоровья юных северян.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29383&page=1