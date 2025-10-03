В Мурманске открылись праздничные торговые ряды в честь 109-летия города

Сегодня в Мурманске на улице Воровского начали работу праздничные торговые ряды, приуроченные к 109-й годовщине со дня основания города-героя. На площадке можно познакомиться с блюдами арктической кухни, приобрести сувениры от местных мастеров, а также купить свежую рыбную продукцию по доступной цене на ярмарке «Наша Рыба».

«Открытие праздничных торговых рядов – это прекрасная возможность не только отметить день рождения города, но и в полной мере продемонстрировать всё культурное и гастрономическое многообразие нашего региона. Арктическая кухня, народные промыслы и локальные продукты создают ту самую неповторимую атмосферу, которая объединяет северян и гостей Кольского Заполярья», – подчеркнул заместитель начальника отдела маркетинга и продвижения комитета по туризму Мурманской области Денис Мальцев.

Пространство открыто для посещения с 3 по 5 октября с 12.00 до 20.00.

Кроме того, до 4 октября включительно в офисе Туристского информационного центра (просп. Ленина, 82, деловой центр «Арктика», 1-й этаж) можно бесплатно получить и отправить авторскую открытку с изображением Мурманска. В создании уникальной коллекции приняли участие семь талантливых художников: Виталий Бубенцов, Марина Аккуратова, Ольга Беляева, Мария Михайленко, Дмитрий Новицкий, Валентина Петрова, Раиса Чебатурина.

Проект реализуется администрацией города Мурманска совместно с АНО «Туристский информационный центр Мурманской области».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554534/#&gid=1&pid=1