Мурманскстат проводит выборочное наблюдение использования населением компьютерной техники и сети «Интернет»С какими сложностями на рынке труда сталкиваются зрелые соискатели и работники СЗФО в 2025 году
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.10.25 17:15

В Мурманске открылось креативное пространство «Грани», созданное на средства гранта «Губернаторский старт»

В Мурманске открылось многофункциональное креативное пространство «Грани». Площадка предназначена для проведения творческих и культурных мероприятий, а также может выступать в качестве рабочего пространства для представителей малого и среднего бизнеса, независимых авторов.

Проект реализован индивидуальным предпринимателем Ксенией Ризниченко – победителем конкурса грантов «Губернаторский старт» 2025 года. Средства гранта были направлены на приобретение необходимого оборудования, маркетинговое сопровождение проекта в социальных сетях и создание веб-сайта.

Новое пространство «Грани» легко трансформируется под проведение фотосессий, лекций, выставок, оснащено профессиональным световым, звуковым, музейным и мультимедийным оборудованием. Здесь будут реализовываться и собственные образовательные мероприятия. Главная цель проекта — поддержка локальных творческих инициатив, развитие городской культурной среды, создание доступной инфраструктуры для творчества и бизнеса. Проект является наглядным примером успешной реализации модели креативной экономики, где культурные инициативы становятся катализатором экономического роста.

«Уверена, что пространство станет новым центром притяжения для креативного сообщества всего региона. Желаю успешного развития, удачи и вдохновения», – отметила в приветственном слове на церемонии открытия заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Наталья Полуянова.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, конкурс грантов «Губернаторский старт» реализуется в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» и предполагает оказание финансовой поддержки на запуск и развитие новых бизнес-проектов в Мурманской области. За пять лет такую поддержку получили более 190 предпринимателей на сумму порядка 230 млн рублей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554652/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПАРЛАМЕНТАРИИ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АРКТИКЕМурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025
-

Последние комментарии

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире20:00«Слово прокурора». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Зарплата директоров по кибербезопасности за 3 года выросла на треть-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 1,16 рубля, доллар снизился почти на 1,07 рубля-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)В Апатитах у комиссии «Губернаторский контроль» особую озабоченность вызвало состояние контейнерных площадок-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»