В Мурманске открылось креативное пространство «Грани», созданное на средства гранта «Губернаторский старт»

В Мурманске открылось многофункциональное креативное пространство «Грани». Площадка предназначена для проведения творческих и культурных мероприятий, а также может выступать в качестве рабочего пространства для представителей малого и среднего бизнеса, независимых авторов.

Проект реализован индивидуальным предпринимателем Ксенией Ризниченко – победителем конкурса грантов «Губернаторский старт» 2025 года. Средства гранта были направлены на приобретение необходимого оборудования, маркетинговое сопровождение проекта в социальных сетях и создание веб-сайта.

Новое пространство «Грани» легко трансформируется под проведение фотосессий, лекций, выставок, оснащено профессиональным световым, звуковым, музейным и мультимедийным оборудованием. Здесь будут реализовываться и собственные образовательные мероприятия. Главная цель проекта — поддержка локальных творческих инициатив, развитие городской культурной среды, создание доступной инфраструктуры для творчества и бизнеса. Проект является наглядным примером успешной реализации модели креативной экономики, где культурные инициативы становятся катализатором экономического роста.

«Уверена, что пространство станет новым центром притяжения для креативного сообщества всего региона. Желаю успешного развития, удачи и вдохновения», – отметила в приветственном слове на церемонии открытия заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области Наталья Полуянова.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, конкурс грантов «Губернаторский старт» реализуется в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» и предполагает оказание финансовой поддержки на запуск и развитие новых бизнес-проектов в Мурманской области. За пять лет такую поддержку получили более 190 предпринимателей на сумму порядка 230 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554652/#&gid=1&pid=2