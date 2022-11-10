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Мурманская область. Арктика (16+)10.11.22 18:10

В Мурманске открылось молодёжное пространство «СОПКИ»

В заполярной столице работает целая сеть молодёжных центров. Ежегодно в них проходит более 4 тысяч мероприятий, участниками которых становятся более 15 тысячи человек.

Программа модернизации объектов молодёжной политики действует с 2013 года, а в этом году Мурманск присоединился к проекту по созданию пространств для поддержки и развития молодежных инициатив «СОПКИ». Одно из них появилось на базе Центра профессионального развития молодежи (ул. Марата, 16).

– На территории Мурманска это первое пространство в формате «СОПКИ». Оно открыто по инициативе губернатора региона Андрея Чибиса, – рассказал председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Егор Хаценко. – Тематически «СОПКИ» делятся на несколько категорий: общие пространства, где молодые люди могут проводить время, как им хочется, спортивные пространства и «СОПКИ.АРТ», нацеленные на молодых художников, музыкантов, поэтов.

В помещении проведён масштабный ремонт: модернизированы инженерные сети, заменены окна, двери, установлено видеонаблюдение, выполнены косметические работы, приобретены мебель и различное оборудование. Для маломобильных групп населения установлены тактильные мнемосхемы, системы вызова помощи персонала, специальное информационное табло. Здесь появились залы для встреч, семинаров, дискуссий, самостоятельной работы, игр и отдыха. Для ребят будут доступны различные форматы интеллектуального и творческого досуга, в том числе направленные на получение навыков и знаний, необходимых для успешной карьеры.

– Наши молодёжные центры продолжают совершенствоваться. Мы готовы каждый день делать что-то новое, чтобы молодёжь чувствовала себя комфортно, – подчеркнул глава администрации горда Мурманска Юрий Сердечкин. – Пространство организовано с учётом пожеланий молодых людей. Оно разделено на несколько зон, где можно получить новые знания, найти друзей, поработать или отдохнуть. Уверен, такая современная и стильная молодёжная площадка будет пользоваться популярностью у мурманчан.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23662&page=1

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