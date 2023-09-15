В Мурманске открылось молодёжное пространство «СОПКИ. СПОРТ»

В торжественной церемонии открытия спортивного центра, расположенного по адресу ул. Беринга, 24, приняли участие глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин и министр спорта Мурманской области Светлана Наумова.

— Влияние спорта на здоровье и качество жизни сложно переоценить, поэтому особенно важно, что мурманчане до 35 лет могут посещать «СОПКИ. СПОРТ» бесплатно, для горожан старше стоимость будет доступной. Отмечу, что в этом же помещении будут проходить бесплатные групповые занятия для мурманчан зрелого возраста, участников городского проекта «Без финиша», — рассказал Юрий Сердечкин.

Как сообщает администрация города Мурманска, менее чем за три месяца в помещении были выполнены ремонтные работы: демонтаж перегородок и устройство новых стен, обустройство новых санузлов, произведена замена отопительных приборов, электролиний слаботочных систем и линий высокого напряжения. Смонтированы новые энергосберегающие светодиодные светильники. Все напольные покрытия имеют повышенный класс износостойкости.

В главном зале установлено новое спортивное оборудование — 14 многофункциональных тренажёров. В их числе — беговая дорожка, эллиптический тренажёр, велотренажёр, силовые тренажёры. В помещении также оборудован зал для групповых занятий. Для комфортного пребывания посетителей оборудована система вентиляции с охлаждением и обогревом, в раздевалке — индивидуальные шкафчики для посетителей. Время работы нового спортивного пространства — с 15 до 22 часов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25714&page=1