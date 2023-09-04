В Мурманске открылось новое молодёжное пространство «СОПКИ»

На базе филиала №2 муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека г. Мурманска» (ул. Нахимова, 17) 1 сентября открылось новое молодёжное пространство «СОПКИ».

В 2023 году в помещении был проведён косметический ремонт, заменены двери, установлена новая световая вывеска, закуплена современная эргономичная мебель и оборудование. В помещении обновлены потолки, система освещения и напольное покрытие, стены перекрашены в соответствии с разработанным дизайн-проектом. Установлены стационарные компьютеры и ноутбуки для посетителей, игровая приставка, проекционное и звуковое оборудование, камера для онлайн-трансляций, видеоспиннер, аэрохоккей, оборудование для буфета. Также приобретены новые книги для молодёжной аудитории.

Как сообщает администрация города Мурманска, новое молодёжное пространство включает шесть функциональных зон: городскую гостиную, компьютерный зал, игровую станцию, творческую лабораторию, библиозал и буфет.

В городской гостиной будут проводиться тренинги, лектории, творческие встречи, выставки и многие другие мероприятия. Компьютерный зал оборудован местами для самостоятельной работы за ПК, также обеспечен доступ к электронным полнотекстовым базам данных. Творческая лаборатория – пространство для настольных игр и мастер-классов, а также разработки индивидуальных и групповых проектов. На игровой станции доступны приставка, аэрохоккей, комиксы и журналы. В библиозале представлены книги для обучения и саморазвития, художественная и научно-популярная литература.

В молодёжном пространстве в полном объёме сохранено библиотечное обслуживание всех возрастных категорий населения. Время работы: с 10 до 21 часа, выходной – понедельник.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25635&page=1