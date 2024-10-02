В Мурманске открылось новое молодёжное пространство «СОПКИ.СПОРТ»

В Мурманской области продолжается серия открытий новых пространств «СОПКИ.СПОРТ». Так, 1 октября современный зал, оснащённый всем необходимым для активного отдыха и эффективных тренировок, появился в Мурманске.

— 26 тренажёров полностью готовы к занятиям. Ребята, которые уже испытали их в деле, всем довольны. Опытные тренеры обязательно помогут нашей молодёжи правильно выполнять упражнения, подскажут как добиться желаемого результата, — рассказал глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Кроме того, до конца осени новые «СОПКИ.СПОРТ» откроются в Ревде и Североморске-3. В населенном пункте 27 км в районе Мончегорска в скором времени начнут работу первый зал, размещённый в модульном здании. Ранее спортивные пространства заработали в Мурманске, Росляково, Кировске, Видяево, Коле, Верхнетуломском, Мурмашах, Туломе, Островном, Полярном, Снежногорске, Печенге, Кандалакше и Протоках. Всего к концу года на территории региона будет работать уже 38 пространств. На открытие новых «СОПОК.СПОРТ» из регионального бюджета в этом году направлено 120 млн рублей.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, спортивные молодежные пространства «СОПКИ.СПОРТ» создаются по поручению губернатора Андрея Чибиса в рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере - жить». Проект позволяет привлекать всё большее число молодёжи региона к здоровому, активному образу жизни, ведь посещать залы, оформленные в едином ключе, жители Заполярья до 35 лет могут бесплатно. Первые 7 залов открыли в 2022 году в Заполярном, Мончегорске, Апатитах, Полярных Зорях, Кировске, Ловозеро и Высоком. В 2023 году на территории региона свою работу начали еще 9 спортивных пространств в Мурманске, Ковдоре, Гаджиево, Североморске, Заозерске, Умбе, Молочном, Алакуртти и Рамозере. За два года жители региона посетили пространства более 50 тысяч раз.

Адреса и режим работы залов, а также полезная информация для тех, кто выбирает спорт и активный отдых, публикуется в официальной группе проекта «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/